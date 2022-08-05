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    05 августа 2022, 14:02

    Евгений Баришевский стал временно исполняющим обязанности главы Звездного Городка

    Александра Перепечаева

    Бывший глава Звездного Городка Алексей Викторенко досрочно покинул свой пост по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначили Евгения Баришевского. Ранее он работал заместителем главы администрации.

    Евгений Баришевский стал временно исполняющим обязанности главы Звездного Городка

    Полномочия временно исполняющего обязанности на Баришевского возложил Совет депутатов Звездного Городка. До работы в этом округе он был главой Лобни, но покинул пост по собственному желанию.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев назначил новым главой Лобни Игоря Демешко. Раньше он работал в Химках вместе с Дмитрием Волошиным.