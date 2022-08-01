Воробьев назначил Игоря Демешко временно исполняющим полномочия главы Лобни

Новым главой городского округа Лобня стал Игорь Демешко. Ранее он работал вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Демешко Игорь Владимирович — глава городского округа Лобня. Работал вместе с Дмитрием Владимировичем Волошиным в Химках. Дмитрий Владимирович у нас в качестве наставника активно помогает, чтобы решить все вопросы, которые в Лобне накопились», — сказал губернатор.

Воробьев обратил внимание, что в Лобне сейчас реализуется большая программа по реорганизации и транспорта, и управляющих компаний.

«Я прошу вас взяться за дело. В конце года мы открываем две важные дороги, которые обеспечат беспрепятственный и удобный выезд из Лобни», — подчеркнул он.

Глава Подмосковья напомнил также о начале строительства большой школы в микрорайоне Катюшки, которую очень ждали жители. Помимо этого, продолжается программа по благоустройству.

«Поэтому я хочу пожелать вам успехов и очень рассчитываю на тот опыт, который вы уже приобрели в Химках. Реализуйте и внедрите его на вверенной вам территории», — обратился Воробьев к Демешко.