Евгений Баришевский назначен врио главы Лобни

Евгений Баришевский назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа Лобня. Об этом сообщило Главное управление территориальной политики Московской области.

Баришевский ранее возглавлял Звездный Городок. Но 22 октября он по собственному желанию подал в отставку.

Временно исполняющим обязанности главы городского округа в Звездном Городке назначили И. А. Таратинского, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее, 10 октября, врио главы городского округа Коломна назначили Александра Гречищева. Он сменил на посту Людмилу Мордовскую, которая сложила полномочия. Гречищев перед этим временно исполнял обязанности главы Егорьевска, на эту должность после его ухода по собственному желанию назначили Дмитрия Викулова.

Также в октябре прошли перестановки в администрации Ленинского городского округа. Алексея Спасского назначили временно исполняющим обязанности главы Ленинского после того, как Дмитрий Абаренов сложил полномочия по собственному желанию. Спасский ранее возглавлял Красногорск, где врио главы стал Всеволод Волосевич.