Временно исполняющим обязанности главы Ленинского округа стал Алексей Спасский

Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов сложил полномочия. Он покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности стал Алексей Спасский.

Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья. Исполнение полномочий главы округа возложили на Алексея Спасского — первого заместителя главы округа. Это сделали согласно уставу. Ранее стало известно, что Алексей Спасский досрочно сложил полномочия и покинул пост главы Красногорска. Он сделал это по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Красногорска стал Всеволод Волосевич.