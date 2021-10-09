Александр Гречищев назначен врио главы Коломенского округа

Совет депутатов Коломны назначил временно исполняющим обязанности главы городского округа Александра Гречищева. Об этом сообщило Главное управление территориальной политики Московской области.

Людмила Мордовская, временно исполнявшая обязанности главы Коломны, 8 октября по собственному желанию решила сложить полномочия. В связи с этим Совет депутатов городского округа 9 октября возложил временное исполнение полномочий главы администрации на Александра Гречищева.

Гречищев ранее исполнял обязанности главы Егорьевска, но 8 октября покинул пост по собственному желанию. Полномочия главы городского округа временно возложили на Дмитрия Викулова.

Также накануне назначили временно исполняющего обязанности главы Ленинского городского округа. Полномочия возложили на Алексея Спасского, покинувшего пост врио главы Красногорска. Спасский сменил на посту Дмитрия Абаренова. А временно исполняющим полномочия главы Красногорска назначили Всеволода Волосевича, прежде занимавшего должность первого заместителя.