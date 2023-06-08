Подмосковье 08 июня 2023, 11:23 «Это 10 лет прорыва». Политолог Мартынов — о развитии Подмосковья при губернаторе Воробьеве Политолог Мартынов отметил развитие Подмосковья при губернаторе Воробьеве

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Политолог Алексей Мартынов рассказал об активном развитии Подмосковья за последние 10 лет. Он отметил, что губернатор региона сделал особый акцент на повышение качества жизни во время ежегодного обращения.

По мнению политолога, основная часть выступления губернатора касалась качество жизни и заботы о детях и старшем поколении. Он подчеркнул, что несмотря на многие проблемы, которые достались Подмосковью с советских времен, губернатор Воробьев смог обеспечить заметные изменения.

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«Эти 10 лет — это 10 лет прорыва в Подмосковье. То, что губернатор идет на следующий срок, и то, что президент его поддерживает в этом, я считаю, для Подмосковья и его жителей — это большое и хорошее дело», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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