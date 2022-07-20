«ЭтноФест» прошел в парке Раздолье Одинцовского округа

Более полутора тысяч человек посетили «ЭтноФест» в парке Раздолье в Одинцовском округе. Гостям фестиваля рассказали о секретах культур народов мира.

Источник фото: телеканал «360»

Локаций на фестивале было несколько. Амфитеатр стал площадкой для представления культурных традиций и забав Северной Осетии и Армении. Возле арт-пространства работала книжная ярмарка с произведениями на любой вкус для детей и взрослых. Также для маленьких посетителей парка были организованы подвижные народные игры, мастер-классы и даже исторические реконструкции.

«Все библиотеки нашего округа, и помимо этого еще и представители домов культуры Одинцовского округа представляют свои программы. Мы представляем разные народы, которые проживают на территории Российской Федерации. Мы рассказываем об их обычаях, их истории, конечно же, рассказываем о тех книгах, которые посвящены тем или иным народам», — сказала директор Библиотечно-информационного и Методического центра Одинцовского округа Елена Хворостьянова.

После основной программы собравшимся показали кукольный спектакль и праздничный концерт.

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