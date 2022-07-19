Художники со всего мира приедут на фестиваль «Культурный код» в Балашихе

Первая половина лета уже прошла, у многих постепенно заканчивается пора отпусков и пропадает праздничный настрой. Но только не у жителей Балашихи, которых ждет масштабное событие — фестиваль «Культурный код». Это большое мероприятие международного уровня, которое посвящено уличному искусству.

«Данный проект, который у нас будет впереди, — это „Культурный код“. Конечно же, все действия должны согласовываться с жителями. Житель нам должен где-то, в какой-то мере тоже подсказывать, что мы должны правильно, что мы должны неправильно», — сказал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Серые фасады города будут использоваться как полноценные полотна для более чем 60 художников. Причем география участников далеко не ограничится только Россией. Будут и авторы из Бразилии, Мексики, Франции и других стран. Программа будет очень насыщенной: пройдут форумы, фестивали, многочисленные концерты и образовательные лекции. Будет возможность проявить свои таланты и для начинающих уличных художников.

«Проект „Культурный код“ — это очень масштабный проект, связанный с культурой и искусством и с реновацией городской среды. Поэтому жителей этого прекрасного городского округа Балашиха ждет очень много всего интересного, связанного с очень большим искусством. И на самом деле будет создана одна очередная наша галерея мурал-арта под открытым небом художниками со всей планеты», — рассказал автор проекта Дмитрий Левочкин.

Фестиваль стартует 20 августа. Заиграют новыми красками здания по Луговой, Новой, Пионерской и Пролетарской улицам. Муралы также появятся на фасадах жилого комплекса «Центр-2». В галерею под открытым небом микрорайон Железнодорожный превратится не за один день. Фестиваль уличного искусства «Культурный код» пройдет по 17 сентября.