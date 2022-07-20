Международный фолк-фестиваль пройдет в Зарайске

В музее-заповеднике «Зарайский Кремль» состоится международный музыкальный фестиваль «Зарайская слобода — 2022». Он уже вошел в тройку самых популярных фольклорных фестивалей в России.

На него в этом году пригласили множество специальных гостей. В том числе приедет группа ZventaSventana, музыкант года — 2019 по версии телеканала MTV Россия. Основу стиля коллектива составляет смешение фольклора с электронной музыкой, инди-попом, хип-хопом, неоклассикой.

Приедут также гости из Шотландии, Ирландии, Армении, Башкирии. Концертная площадка остается открытой и для молодых коллективов, которые приедут в Подмосковье со всей России.

В рамках фестиваля запланированы ярмарочные спектакли Петрушки, мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах (гуслях, калюке, варгане, окарине, калимбе, свистульках), архаичным техникам вокала, танцам, играм, ремеслу. Эксклюзивно на фестивале будет представлен проект «ЭтноКино», который познакомит детей и взрослых с творческими экспериментами современных документалистов и этномультипликаторов.