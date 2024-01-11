Эксклюзив 11 января 2024, 21:53 «Этим ребятам повезло». Психолог рассказала, как детям из Климовска помогут адаптироваться к учебе Психолог Наумова: лагерь поможет детям из Климовска адаптироваться к школе

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Школьники из Климовска в этом году оказались на долгих зимних каникулах: из-за коммунальных аварий начало учебы перенесли, а детей направили в лагерь «Литвиново». Детский психолог Наталья Наумова объяснила Елена Кононовой на стриме «‎360», что неожиданная поездка не помешает им адаптироваться к школе.

Наумова отметила, что при возвращении с каникул школьники чаще всего испытывают проблемы с режимом: им приходится вновь рано вставать и идти на занятие. При организации поездки детей из Климовска этот вопрос учли.

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«В лагере будет режим. Уже нам озвучили, что ребята будут вставать в восемь утра, а это приближено к школьному графику», — отметила психолог.

Эксперт подчеркнула, что в первые дни учебы педагогам важно сосредоточиться на повышении когнитивных способностей учеников, таких как внимание, воображение и память. В «Литвиново» дети получат возможность развить эти качества в игровой форме.

«Этим ребятам повезло больше, чем остальным, потому что их адаптируют к учебному процессу», — констатировала Наумова.

Первые путевки в детский лагерь уже получили 95 детей из Климовска. Гости «Литвиново» поделились впечатлениями, а глава лагеря пообещал родителям обеспечить «прирост и привес», организовав пятиразовое питание.