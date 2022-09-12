Еще трое жителей Подмосковья получили призы за передачу показаний счетчиков онлайн | 360°

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Еще трое жителей Подмосковья получили призы за передачу показаний счетчиков онлайн

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Еще трое жителей Подмосковья получили призы по акции МинЖКХ «Передай показания с Умной платежкой и участвуй в розыгрыше 1000 рублей на лицевой счет». Победителей определили при помощи генератора случайных чисел, рассказали в министерстве.

Приз получила Светлана Шалимова из Химок. Она учитель начальных классов и не боится пользоваться цифровыми сервисами. Женщина рассказала, что при помощи личного кабинета оплачивает счета и передает показания счетчиков.

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«Мне нравится, что любые вопросы по квартплате можно решить буквально за пять минут. Никуда не нужно идти, выгоднее платить, можно получать интересные бонусы, а тут еще и неожиданный приятный сюрприз — „счастливый билет“ в розыгрыше!» — поделилась Светлана.

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Победители получат извещения о выигрыше на электронную почту. Деньгами можно будет оплатить коммунальные услуги.

Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что умная платежка делает начисления прозрачными, понятными и честными. Он добавил, что новый розыгрыш пройдет в следующем месяце.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил установить баки для мусора на улице Толстикова в Коломне. Об этом его попросили местные жители.

ЖКХ

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