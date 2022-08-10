Еще три единицы техники закупили для тушения пожаров в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Подмосковья получил три новых трала для тушения пожаров. Это тягачи с полуприцепом, которые смогут добраться в труднодоступные места. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

На покупку техники потратили 44 миллиона рублей, рассказал зампред. Всего комитет владеет 17 тралами, но из-за сложной работы, которую они выполняют, машины изнашиваются быстрее, поэтому важно вовремя обновлять автопарк. По словам Георгий Филимонова, ежегодное переоснащение позволяет пожарным службам быстрее ликвидировать возгорания в лесах.

«Ежегодное плановое переоснащение материально-технической базы позволяет нашим лесным пожарным на высоком уровне выполнять задачи по ликвидации пожаров — повышать скорость реагирования, локализовывать и ликвидировать пожары в день обнаружения, снижать ущерб от возникающих возгораний, не допускать возникновения угроз населенным пунктам и объектам экономики», — сказал зампред.

Тралы используют для транспортировки другой техники к местам тушения пожаров, рассказал председатель комитета Олег Баженов. Их направили в Орехово-Зуево, Шатуру и Воря-Богородское.

«Гусеничная техника, такая как бульдозер или гусеничные лесопожарные трактора, не могут ездить по асфальтированным дорогам, для их переброски к месту пожара и нужен наш тягач», — отметил Баженов.

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