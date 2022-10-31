Еще шесть новостроек получили кадастр в Подмосковье | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:14 Еще шесть новостроек получили кадастр в Подмосковье

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Жилой многоквартирный дом и пять таунхаусов поставили на кадастровый учет в городских округах Истра и Ленинский на прошлой неделе. Теперь собственники смогут оформить свои права на недвижимость.

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Кадастр получили пять таунхаусов в ЖК «Футуро Парк» в деревне Покровское под Истрой. А также кадастровый номер присвоили жилому дому на 593 квартиры в ЖК «Дрожжино-2» в рабочем поселке Дрожжино Ленинского городского округа.

Постановка дома на кадастровый учет дает жителям возможность оформить право собственности на квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Ранее стало известно, что разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять жилых и 17 нежилых домов в Подмосковье. Строительство еще 38 одобрили. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию почти восемь миллионов квадратных метров жилья, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.