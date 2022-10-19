Подмосковье нарастило темпы строительства по сравнению с 2021 годом | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 10:53 Подмосковье нарастило темпы строительства по сравнению с 2021 годом

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За первые три квартала 2022 года на территории Подмосковья удалось построить 423 объекта. Этот показатель на 18% больше, чем ровно за тот же период 2021 года. Среди таких зданий — 105 жилых домов и еще 36 построек, которые будут использоваться по социальному назначению. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор.

«В числе крупных объектов — общеобразовательные школы в городских округах Мытищи, Щелково, Балашиха, Луховицы, Павловский Посад, Орехово-Зуевский, Можайск, Красногорск», — уточнил Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Помимо этого, всем жителям региона уже предоставили новое футбольно-тренировочное поле в Мытищах. На нем расстелено искусственное покрытие, установлены новые трибуны. Также в Подмосковье находятся храм и реабилитационный центр, в котором смогут проходить лечение особенные дети в Истре. Есть еще и центр диализа, который находится на территории Сергиева Посада.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.