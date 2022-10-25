Еще 38 строительных проектов одобрили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 13:09 Еще 38 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Читать 360tv в

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять жилых и 17 нежилых домов в Подмосковье. Строительство еще 38 одобрили.

Жилые дома на 593 и 392 квартиры появились в Ленинском округе. Также в Одинцове достроили дом на 128 квартир, в Подольске на 152 и в Серпухове на 108. Кроме того, в Балашихе появился торгово-деловой центр, в Серпухове — цех и лаборатория, а в Красногорске — административное здание.

Реклама

Разрешение на строительство получили пять таунхаусов в Истре, а также многоквартирные дома в Котельниках, Ленинском округе и Одинцове. Согласно проектам, в Мытищах возведут школу на 1100 мест, в Егорьевске — фельдшерско-акушерский пункт, а в Наро-Фоминске офис врача общей практики.

Реклама

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.