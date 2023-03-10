Подмосковье 10 марта 2023, 17:49 Еще шесть домов для переселенцев из аварийного жилья достроили на Вишневой улице в Рузе

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Строительство еще шести домов для переселенцев из аварийного жилья завершилось в Рузе на Вишневой улице. В них переедут 200 человек из 17 ветхих домов, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Новоселы получат ключи от квартир после оформления всех необходимых документов. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» будет расселено еще 3,28 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда — из 17-ти ветхих домов переедут 74 семьи.

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Расселенные дома находятся в поселках Брикет, Дома отдыха Лужки, Новотеряево, Дорохово и других населенных пунктах округа.

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Программу расселения аварийных домов, признанных ветхими до 2017 года, планируют завершить в Подмосковье досрочно — до конца 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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