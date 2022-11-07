Еще около 700 ясельных мест создадут в детских садах Подмосковья до конца года | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:57 Еще около 700 ясельных мест создадут в детских садах Подмосковья до конца года

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До конца года в детских садах Подмосковья появится почти 700 дополнительных ясельных мест. Их откроют в 24 учреждениях региона, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Уже открыто 565 мест в 20 организациях, а до конца года мы откроем 695 мест в 24 организациях. Это места для детей от 1,5 до трех лет», — рассказала Ирина Каклюгина.

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Еще 115 мест в ясельных группах откроют в регионе в следующем году. Эту работу проводят по нацпроекту «Демография», в рамках которого в области также строят новые детские сады.

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На открытие новых мест в регионе в этом году выделят 86,8 миллиона рублей и еще 14,3 миллиона — на следующий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Они приступили к занятиям в начале ноября.