Подмосковье 02 февраля 2023, 14:08 Еще один жилой дом поставили на кадастровый учет в ЖК «Видный город» в Ленинском округе

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Жилой дом № 16, корпус 1, в ЖК «Видный Город» получил кадастровый номер в Ленинском округе. Он расположен по адресу улица имени народной артистки СССР Галины Вишневской, дом 6, корпус 1. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

ЖК «Видный город» достроили в декабре 2022 года и все его дома уже ввели в эксплуатацию. Постановка на кадастровый учет дает возможность собственникам полноценно распоряжаться имуществом, прикрепиться к поликлинике и записывать детей в школы и детские сады.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что права всех обманутых дольщиков Подмосковья восстановят до конца 2023 года. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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