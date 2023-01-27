Подмосковье 27 января 2023, 11:17 Еще один жилой дом поставили на кадастр в ЖК «Икша Парк» в Дмитрове

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Минжилполитики Подмосковья и Росреестр поставили на кадастр еще один дом в ЖК «Икша Парк» в Дмитрове. Завершения строительства дольщики ждали больше года.

Строительство дома началось в 2016 году и должно было завершиться в июне 2021-го. Из-за финансовых трудностей застройщика темпы работ снизились. Их смогли завершить в декабре 2022 года, после чего объект ввели в эксплуатацию. Теперь дом поставлен на кадастровый учет.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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