Подмосковье 08 февраля 2023, 17:04 Еще один жилой дом достроили в ЖК Futuro Park в Истре

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Строительство многоквартирного дома № 66 завершилось в ЖК Futuro Park в Истре. Объект получил заключение о соответствии Главгосстройнадзора Подмосковья.

Жилой комплекс начали строить в 2014 году. Дольщики должны были получить ключи от квартир в 2021 году, но из-за финансовых трудностей темпы работ снизились. Теперь еще семь семей получат новое жилье.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил полностью восстановить права обманутых дольщиков в этом году. По его словам, в 2022 году Подмосковье перевыполнило план по выдаче ключей и компенсаций участникам долевого строительства.

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