Автоматизация свела к минимуму ручную сортировку мусора на КПО «Храброво» в Подмосковье

Ручной труд сортировщиков мусора на КПО «Храброво» в Подмосковье свели к минимуму. Достичь этого удалось благодаря автоматизации. Комплекс уже вышел на свою проектную мощность — он сможет перерабатывать по 450 тысяч тонн отходов в год.

Это четвертый КПО от компании «РТ-Инвест» в Подмосковье. Они смогут принимать по 1,5 миллиона тонн мусора каждый год.

На площадке «Храброво», работающей в Можайске, завершились все пусконаладочные процессы. Здесь уже отбирали 24 фракции мусора, а теперь будут 26. К бумаге, полимерам, стеклу, металлам добавятся тетрапак и полипропилен.

Благодаря новейшим технологиям ручную сортировку уже свели к минимуму. Этого достигли с появлением виброгрохота, который после разделения фракций по размеру отправляет самые мелкие, до 70 миллиметров, непосредственно в цех компостирования для производства технического грунта.

Откуда поступает мусор?

Комплекс переработки отходов «Храброво» принимает мусор из Власихи, Одинцова, Красногорска, Волоколамска, Молодежного, Лотошина, Краснознаменска, Шаховской, Истры, Наро-Фоминска, Можайска, Рузы и Восхода.

Ежедневно сюда поступает более тысячи тонн отходов. Благодаря сортировке из них удается отбирать 50% фракций и вовлекать их во вторичный оборот.

На предприятии уже создали 582 рабочих места, и большую часть заняли жители Можайского округа. Это разнорабочие, водители, слесари.