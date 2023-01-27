Подмосковье 27 января 2023, 10:16 Еще один дом в ЖК «Заречье» в Люберцах поставили на кадастр

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Дом № 21 ЖК «Заречье» в Люберцах получил кадастровый номер. Достроить его после проблем застройщика удалось благодаря инвестору, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Строительством дома изначально занималась «Инвестиционная строительная компания „АНТ“, однако она не смогла справиться с обязательствами. Минжилполитики привлекло инвестора — компанию „Ареал“, после чего дома достроили и ввели в эксплуатацию.

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