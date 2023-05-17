Подмосковье 17 мая 2023, 14:29 Еще две подмосковные компании подключились к «Производительности труда»

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Еще два предприятия из Подмосковья примут участие в нацпроекте «Производительность труда». Это «БИС Складской комплекс» из Любеерц и «Топфуд» из Королева. Специалисты центра компетенций будут оказывать им поддержку на протяжении шести месяцев.

Пилотный этап участия в нацпроекте уже завершили более 70 компаний региона. По словам заместителя председателя правительства области Екатерины Зиновьевой, это помогло предпринимателям увеличить прибыть без дополнительных затрат.

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«В рамках нацпроекта „Производительность труда“ компаниям помогают внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. Глобальная задача — повышение темпов роста производительности труда», — отметила она.

Генеральный директор «БИС Складской комплекс» Владимир Постников подчеркнул, что компания уже занимает прочные позиции на рынке обработки металла и планирует обеспечить рост производительности труда на 15% после участия в нацпроекте.

«Топфуд» занимается производством и переработкой сушеных овощей, трав и грибов более 21 года. Как отметила директор компании Надежда Назарова, этап подготовки к реализации нацпроекта.

«В качестве пилотного потока был выбран процесс переработки и стерилизации сушеного растительного сырья. Рабочая группа планирует сократить время протекания этого процесса не менее, чем на 15%, оптимизировать складские запасы, сократив их, как минимум на 10%, и увеличить эффективность деятельности сотрудников, повысив выработку на 15-20%», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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