Подмосковье 12 января 2023, 11:12 Еще две многодетные семьи из Сергиева Посада получили сертификаты на покупку жилья

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Две многодетные семьи из Сергиева Посада получили сертификаты на покупку жилья и билеты в кино на «Чебурашку». Теперь они смогут переехать из тесных квартир в просторные дома.

У Сергея и Екатерины Мошковых восемь детей. Они давно мечтали о собственном доме, и теперь они смогут его построить благодаря поддержке.

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«Сейчас мы находимся в поиске. Хочется, чтобы это был дом с большим участком, где можно сделать огород, зону отдыха. Потому что семья большая. У нас много друзей, тоже многодетных, которые приходят в гости. Хочется, чтобы была своя отдельная зона для детей и отдыха», поделился Сергей.

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Сертификат также получила семья Полбиных, в которой воспитывается семь детей. Новое жилье они уже выбрали — это двухэтажный дом с гаражом и баней.

«У нас небольшая двухкомнатная квартира. Очень маленькая кухня, например. Кушать приходится по очереди. Сначала маленькие, потом ребята постарше, а затем уже мы с женой. Конечно, хочется уже поскорее собраться всем вместе за одним столом», — поделился отец семейства Дмитрий.

Сертификаты семьи получили от главы округа Михаила Токарева. Вместе с ними он вручил билеты на фильм «Чебурашка». По словам Токарева, за время действия программы жилищные сертификаты уже получили 17 семей из Сергиева Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.

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