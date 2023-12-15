15 декабря 2023, 17:18
Еще две больницы Подмосковья получили новую технику на 20 миллионов рублей
Медучреждения Подмосковья получили еще два новых аппарата для рентгенов. Они заработали в Рошальском подразделении Шатурской больницы и в стационаре в Лосино-Петровском.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, технику обновляют в больницах по трехлетней программе.
Реклама
«Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой, это необходимо для выполнения качественных исследований. На установку нового рентген-аппарата в Шатурской больнице и ремонт кабинета было направлено порядка 20 миллионов рублей», — сказала она.
В Шатуре на новом аппарате будут проводить исследования как взрослым, так и детям. Оборудование в Лосино-Перовском заработает после окончания капитального ремонта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ответил на вопрос к президенту о больнице в Балашихе. Государственный контракт на ее строительство заключили 6 декабря.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Лосино-Петровский
Шатура
Реклама
Реклама