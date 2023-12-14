Важное 14 декабря 2023, 15:13 «Нужна для востока Подмосковья». Ответ Андрея Воробьева на вопрос к президенту о больнице в Балашихе Андрей Воробьев дал ответ на поступивший президенту вопрос о больнице в Балашихе Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

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Вопрос от жителя Балашихи поступил на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. У главы государства спросили, когда в округе построят современную больницу, поскольку существующая — 1966 года.

«Да, мы не Москва, но в больнице нуждаемся!» — сказал житель Балашихи.

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Государственный контракт на строительство заключили уже 6 декабря, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Возведут не просто больницу, а уже многопрофильную клинику с передовыми технологиями.

«Спасибо Владимиру Владимировичу, что поддержал наш большой проект — строительство новой больницы в Балашихе. Она нужна для всего востока Подмосковья. Это более миллиона человек», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

Внутри будет шесть блоков: два хирургических, терапевтический, служебно-бытовой, диагностический и центральный — с реанимацией и операционными.

Мы активно работаем с федеральным правительством по этому проекту. Стройку начнем в марте 2024 года. Больница появится на месте заброшенного госпиталя КГБ. Андрей Воробьев

Клиника рассчитана на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену. Сейчас специалисты занимаются проектной документацией.

Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева Источник фото: Telegram-канал Андрея Воробьева

Открыть современное учреждение планируют в 2027 году.

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