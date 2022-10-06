Поликлинику и травмпункт в Балашихе капитально отремонтируют к концу года | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 12:56 Поделиться Telegram

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Viber Поликлинику и травмпункт в Балашихе капитально отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт двух объектов здравоохранения завершат в Балашихе в этом году. Это поликлиника № 3 и здание травмпункта и наркологического диспансера. Работы завершили на 95%.

Как сообщил главврач областной больницы округа Михаил Антипов, поликлиника № 3 обслуживает свыше 20 тысяч человек. На ее преображение и ремонт травмпункта и наркодиспансера направили 200 миллионов рублей.

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«Здание 65-го года капитально отремонтировали — заменили проводку, инженерные коммуникации, кровлю и фасад. Благодаря ремонту в поликлинику будет переведено детское отделение, которое раньше располагалось отдельно — на первом этаже жилого здания», — сказал он.

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В здании оборудуют отдельный вход для пациентов педиатрического отделения, а в травмпункте установят новый рентгеновский аппарат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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