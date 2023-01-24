24 января 2023, 10:18
Еще два дома в ЖК «Симферопольский» в Подольске поставили на кадастр
На кадастровый учет поставили еще два дома в Подольске. Это здания в ЖК «Симферопольский» в деревне Быково. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Жители домов № 4 и № 6 теперь смогут полноценно распоряжаться имуществом, отметила глава министерства Инна Федотова. Теперь у них есть возможность записать детей в сады и школы, а также прикрепиться к поликлинике.
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Достроить дома удалось после того, как строительство взял на себя Фонд развития территорий Подмосковья.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об обновлении системы контроля за авариями на ЖКХ. В планах — пересмотреть алгоритм по взаимодействию профильных служб во время внештатных ситуаций.
Подольск
Строительство
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