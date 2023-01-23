Подмосковье 23 января 2023, 14:21 Андрею Воробьеву доложили об обновлении системы контроля за авариями на ЖКХ Вице-губернатор Хромушин доложил о совершенствовании контроля за коммунальными авариями Телеканал «360»

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Подмосковье заняло 10-е место в стране по аварийности в сфере ЖКХ. Для улучшения показателей регион продолжит совершенствовать контроль неполадок на сетях. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Евгений Хромушин на заседании правительства.

«Я думаю, все понимают, что четкий алгоритм позволит нам в отопительный сезон зайти еще с более высоким качеством надежности», — отметил губернатор.

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Евгений Хромушин заявил, что праздники показали точки для совершенствования работы сферы ЖКХ. Так, в красную зону вошли Химки, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Электросталь. Программа ремонта сетей в них уже разработана — она позволит снизить аварийность в несколько раз.

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В планах — пересмотреть алгоритм по взаимодействию профильных служб во время внештатных ситуаций. Сейчас все сигналы приходят в Единую диспетчерскую службу, после чего налаживается связь с главами территорий. С самого начала возникновения аварийной ситуации этапы ее решения контролируют через ЦУР и информируют жителей. В будущем следить за ходом работ можно будет еще удобнее.

«Мы во всех ЦУРах сделаем одинаковый дашборд, который будет показывать все имеющиеся аварийные ситуации на территории, чтобы каждый глава знал, что у него на территории происходит», — поделился Хромушин.

Он добавил, что сообщать главам об авариях будут лично — на мобильный телефон.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации теплосетей в Химках. Жители округа жаловались на частые сбои и аварии.