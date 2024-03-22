Подмосковье 22 марта 2024, 17:56 «Еще больше возможностей». Андрей Воробьев — о присвоении Серпухову статуса наукограда Андрей Воробьев рассказал о скором присвоении Серпухову статуса наукограда Пресс-служба губернатора Московской области

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Правительство России присвоит Серпухову статус наукограда. Высокий научно-технический потенциал округа отметили в Минобрнауки. О важности и перспективах развития муниципалитета рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В прошлом году в состав Серпухова вошли Протвино и Пущино. Постановление правительства сделает их единым наукоградом. По словам губернатора, это позволит реализовать в Подмосковье прорывные стратегические научные идеи и обеспечить технологический суверенитет.

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«По решению президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей. А статус самого крупного в стране наукограда откроет еще больше возможностей и для отрасли, и для жителей муниципалитета», — добавил он.

В Серпухове работает научно-производственный комплекс, в состав которого входят 50 предприятий и учреждений. Они создают инновации, проводят испытания экспериментальных разработок и подготавливают высококвалифицированные кадры. Среди них — «Протом», «Новые технологии», «НПО ДНК-Технология» и другие.

Ранее губернатор встретился с главой Серпухова Сергеем Никитенко. Они обсудили задачи на этот год и развитие округа в разных направлениях.

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