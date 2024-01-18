Подмосковье 18 января 2024, 20:31 «Задача — обеспечить дальнейшее развитие». Андрей Воробьев провел совещание с главой Серпухова Воробьев обсудил с главой Серпухова благоустройство и развитие муниципалитета Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Благоустройство общественных территорий в Серпухове завершат в 2024 году и начнут реконструкцию очистных сооружений. Об этом стало известно в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой городского округа Сергеем Никитенко. Они обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, а также темы образования, благоустройства, здравоохранения, расселения аварийного жилья, ЖКХ.

Андрей Воробьев напомнил, что в прошлом году произошло объединение трех муниципальных образований — Серпухова, Протвина и Пущина. Округ получил новые возможности благодаря созданию новых предприятий.

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«Наша задача — обеспечить дальнейшее его развитие», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Сергей Никитенко отметил, что научный, производственный и финансовый потенциалы трех округов открывают новые возможности и задают вектор развития объединенного городского округа. Он также рассказал о реализованных проектах в прошлом году, среди которых реконструкция двух школ, открытие детского сада, модернизация стадионов и многие другие.

«Конечно, очень важное значение для жителей имеет благоустройство», — подчеркнул Сергей Никитенко.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Благоустройство

Глава округа рассказал, что в этом году в Пущино приведут в порядок памятную стелу в Парке Победы, а также завершат работы по благоустройству общественных территорий «Сказка» и «Лесной бульвар». Кроме того, будет реконструирован ДК «Протон» и введены в эксплуатацию два дома на 193 квартиры, куда смогут переселить людей, проживающих в аварийном жилье.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Теплоснабжение

Еще одной важной темой обсуждения стало теплоснабжение. Сергей Никитенко отметил, что в Серпухове аварийных ситуаций во времена сильных заморозков не было. Компания «Газпром теплоэнерго Московская область» построила 14 новых источников тепла, а на 11 объектах проведена реконструкция и техническое перевооружение.

Кроме того, специалисты проложили 5,3 километра тепловых сетей и организовали единый диспетчерский центр, куда граждане могут обратиться, сообщив о проблемах.

Константин Семенец Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Константин Семенец Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Здравоохранение

Не обошли стороной и тему здравоохранения. Так, в декабре прошлого года завершилось строительство многопрофильной поликлиники на 700 мест в самом крупном микрорайоне округа — Ивановских двориках. После завершения работ, местным жителям стали доступны современные формы диагностики и новейшее оборудование.

Андрей Воробьев обратил отдельное внимание, что помимо строительства медицинских учреждений, необходимо активно привлекать врачей общей практики и узких специалистов.

«Новые возможности, которые появились у нас за счет формирования объединенного городского округа, позволяют вводить дополнительные меры поддержки для врачей первичного звена», — указал Сергей Никитенко.

Он добавил, что с начала 2024 года введена дополнительная мера поддержки — единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Ее может получить каждый врач, которые прибывает в округ на работу.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Экология

Андрей Воробьев напомнил о проблеме мусорного полигона ТБО «Лесная», которая фиксировалась несколько лет назад. Тогда по президентской программе было рекультивировано большинство таких объектов в Подмосковье. Он поинтересовался, удалось ли ее решить.

«Проблема полигона „Лесная“ уходит в историю. В 2022 году мы приступили к рекультивации, и в этом году ее завершаем. Также в 2022-м мы закончили рекультивацию полигона „Съяново“. Так что в этом году проблема с запахами со стороны полигонов окончательно уйдет», — доложил Сергей Никитенко.

Кроме того, он поблагодарил губернатора за выделение средств на реконструкцию очистных сооружений, которые капитально не ремонтировались с 1974 года. В феврале будет объявлен конкурс, затем начнутся работы. Их планируют завершить до конца 2025 года.

«Все, что касается очистных сооружений, канализации — имеет большое значение. Когда сети изношены, это вызывает дискомфорт для жизни людей. Особенно это чувствуется летом. Канализация должна быть в порядке. Мы направляем большие инвестиции в города, в частности, в Серпухов, где пришло время сделать основательную модернизацию. Поэтому и очистные, и коллекторы будут и дальше находиться в центре нашего внимания», — указал Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

IT-разработки

В завершении встречи губернатор напомнил, что в Серпухове планируется реализовать федеральный проект по созданию IT-кластера мирового уровня. Он предполагает проведение научных разработок, связанных с робототехникой, биотехнологиями, микроэлектроникой.

«Это позволит нашим ученым дополнительно привлечь кадры, которые внесут лепту в экономическое развитие, в биологическую безопасность нашей страны и Подмосковья», — подытожил губернатор.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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