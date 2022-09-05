Подмосковье 05 сентября 2022, 16:25 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:40) Поделиться Telegram

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Viber Список организаций с налоговым вычетом на спорт расширится в Подмосковье

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Прием заявок от спортивных организаций, предоставляющих налоговый вычет, продолжается в Подмосковье. Он продлится до 1 октября. Программа уже собрала 128 участников. Об этом сообщила вице-губернатора региона Ирина Каклюгина.

Закон о налоговом вычете на занятия спортом вступил в силу 1 августа 2021 года. В следующем году перечень компаний, предоставляющих его, увеличится.

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«Уверена, это станет приятным бонусом для наших жителей. Сейчас 128 подмосковных организаций предоставляют такую возможность, но в 2023 году этот перечень увеличится», — рассказала вице-губернатор.

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Любители спорта региона смогут вернуть 13% потраченной суммы на оплату тренировок и абонементов, но не более 15 600 рублей за год. Получить его смогут совершеннолетние жители — за себя или ребенка. Для этого нужно предоставить документы в налоговую инспекцию.

Узнать, какие организации Подмосковья участвуют в программе, можно на сайте Минспорта региона.

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