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    16 августа 2022, 16:45

    Еще 9 населенных пунктов Подмосковья получили газ

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Газ провели в еще девять населенных пунктов Подмосковья в шести городских округах. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

    Еще 9 населенных пунктов Подмосковья получили газ

    Голубое топливо получили жители следующих сел и деревень Подмосковья:

    • деревни Матренино, Тимонино в Волоколамске;
    • деревня Малое Рогачево в Дмитрове;
    • деревни Кобяково и Чупряково в Одинцове;
    • деревня Агашкино в Раменском;
    • деревня Пешки в Солнечногорске;
    • села Верзилово и Шугарово в Ступине.

    С начала социальной газификации топливо появилось в 1945 населенных пунктах из 1805 запланированных. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу завершат к концу этого года.