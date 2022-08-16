16 августа 2022, 16:45
Еще 9 населенных пунктов Подмосковья получили газ
Газ провели в еще девять населенных пунктов Подмосковья в шести городских округах. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.
Голубое топливо получили жители следующих сел и деревень Подмосковья:
- деревни Матренино, Тимонино в Волоколамске;
- деревня Малое Рогачево в Дмитрове;
- деревни Кобяково и Чупряково в Одинцове;
- деревня Агашкино в Раменском;
- деревня Пешки в Солнечногорске;
- села Верзилово и Шугарово в Ступине.
С начала социальной газификации топливо появилось в 1945 населенных пунктах из 1805 запланированных. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу завершат к концу этого года.