Еще 9 населенных пунктов Подмосковья получили газ

Газ провели в еще девять населенных пунктов Подмосковья в шести городских округах. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Голубое топливо получили жители следующих сел и деревень Подмосковья:

деревни Матренино, Тимонино в Волоколамске;

деревня Малое Рогачево в Дмитрове;

деревни Кобяково и Чупряково в Одинцове;

деревня Агашкино в Раменском;

деревня Пешки в Солнечногорске;

села Верзилово и Шугарово в Ступине.

С начала социальной газификации топливо появилось в 1945 населенных пунктах из 1805 запланированных. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу завершат к концу этого года.