Подмосковье 14 ноября 2022, 11:21 Еще 9 домов и 54 таунхауса получили кадастр в Подмосковье за октябрь

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Более 60 новостроек Подмосковья встали на кадастровый учет в октябре. Из них девять многоквартирных домов на 2578 квартир и 54 таунхауса.

Большая часть объектов находится в городском округе Домодедово. Здесь кадастровый номер присвоен сразу 41 таунхаусу в ЖК «Юсупово Лайф Парк».

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Также на учет встали дом на 964 квартиры в ЖК «Серебро» (округ Пушкинский), два дома на 611 квартир в ЖК «Люберецкий» и дом на 288 квартир в ЖК «Люберцы парк» (округ Люберцы). Кадастр получили новостройки в ЖК «Дрожжино-2» (Ленинский округ), ЖК «Дмитрослав» (Дмитровский округ), ЖК «Ангелово-Резиденц» (Красногорск), ЖК «Премьера» (Орехово-Зуево), ЖК «Каскад Парк — 2» (Подольск) и ЖК «Футуро Парк» (Истра).

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Теперь собственники недвижимости смогут прописаться, прикрепиться к поликлинике. Записать ребенка в школу и выполнить еще целый ряд юридических процедур.

Ранее стало известно, что разрешение на ввод в эксплуатацию получили пять жилых и 17 нежилых домов в Подмосковье. Строительство еще 38 одобрили. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию почти восемь миллионов квадратных метров жилья, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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