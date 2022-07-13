Еще 8 набережных благоустроят в Подмосковье за 2 года

На преображение восьми набережных региона выделили более 1,6 миллиарда рублей из регионального, федерального и местного бюджетов. Благоустройство одной из них проверил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Побережье реки Нары в Наро-Фоминске начали реконструировать в 2018 году — тогда обустроили 570 метров береговой линии. На набережной появились велодорожки и малые архитектурные формы.

Подмосковье является одним из лидеров по качеству городской среды. И стандарты качества должны поддерживаться Игорь Брынцалов

В 2021 году на территории появился культурный кластер площадью шесть тысяч квадратных метров для проведения выставок и мастер-классов. В рамках второго этапа благоустройства обновили 305 метров набережной, что позволило обустроить пешеходный маршрут длинной 875 метров. Он соединил разные части центра города.

Третий этап проведут в 2023 году, а завершат — в 2024-м. На работы губернатор региона Андрей Воробьев дополнительно выделил 300 миллионов рублей. Брынцалов отметил, что набережная уже заметно изменила свой облик и стала точкой притяжения местных жителей.

«Сегодня набережная — особо любимое место спортсменов, молодых мам, здесь проводят разные культурные акции и праздники. Строители смогли сохранить исторический центр Наро-Фоминска, сделать его при этом современным и комфортным, создать все необходимые условия для круглогодичного отдыха», — рассказал председатель.

Также в этом году начнется благоустройство «Павшинской поймы» в Красногорске, Живописной бухты в Одинцове и озера Бельское в Бронницах. В следующем году приступят к работам на берегах Стахановского озера в Электрогорске, Оки в Кашире, озера Сенеж в Солнечногорске и малого Тарыческого пруда в Видном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве почти 800 народных троп в Подмосковье. Это дороги, появившиеся в местах, где жителям удобно сокращать путь.