Еще 7 домов в деревне Соболиха в Балашихе подключили к газу

Социальная газификация продолжается в Подмосковье. Синее топливо получили еще семь домовладений в деревне Соболиха. Всего в программе участвует 13 населенных пунктов Балашихи, в восьми из них работы уже завершили.

Источник фото: телеканал «360»

Замначальника управления ЖКХ администрации округа Дмитрий Брушлинский рассказал, что в первую очередь газ проводят в те населенные пункты, где его раньше не было. Чтобы стать участников программы, нужно заключить комплексный договор, в который входят проектирование и строительно-монтажные работы. Реализуют программу без средств жителей. Заплатить нужно только за ту часть работ, которая будет проводиться на их участках.

Источник фото: телеканал «360»

Семья Ольги из Соболихи отапливала двухэтажный дом при помощи обогревателей. За электричество приходилось платить около 20 тысяч рублей в месяц. Теперь за отопление они будут платить гораздо меньше.

«Первоначально мы не планировали проводить газ, потому что думали, что это очень дорого. Решились, когда узнали, что существует программа социальной газификации. Осенью 2021 года подали заявление в „Мособлгаз“, а весной нам бесплатно подвели трубы до забора. Заплатили мы только за работы на территории нашего участка», — рассказала женщина.

Условия проведение газа: расположение участка не дальше 200 метров от газораспределительной сети и дом, стоящий на фундаменте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье завершат к концу 2022 года.