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    06 июля 2022, 09:15

    Еще 600 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря молочному заводу

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Первый объект агрокомплекса «Сырная долина» построили в Ново-Синькове Дмитровского городского округа. На нем будут перерабатывать 190 тонн молока ежедневно. Производство обеспечит около 600 рабочих мест.

    Еще 600 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря молочному заводу

    Предприятие будет производить 69 350 тонн молока, 5475 тонн сыра, 2920 тонн сливок и 150 тонн подсырной сыворотки ежегодно. Выпуск продукции увеличится в несколько раз благодаря современной роботизированной технике.

    Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что комплекс создаст порядка 600 новых рабочих мест.

    «Строительство агрокомплекса „Сырная долина“ позволит колоссально увеличить объемы производства сыра в Московской области, который планирует выпускать до 20,5 тысячи тонн сыра в год», — отметил Гарибян.

    Проект начали реализовывать в 2019 году. На территории расположатся пять резидентов. Предприятие может помочь региону занять лидирующее место по производству сыра в стране.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область создаст еще 15 тысяч рабочих мест.