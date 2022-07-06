Еще 600 рабочих мест появится в Дмитрове благодаря молочному заводу

Первый объект агрокомплекса «Сырная долина» построили в Ново-Синькове Дмитровского городского округа. На нем будут перерабатывать 190 тонн молока ежедневно. Производство обеспечит около 600 рабочих мест.

Предприятие будет производить 69 350 тонн молока, 5475 тонн сыра, 2920 тонн сливок и 150 тонн подсырной сыворотки ежегодно. Выпуск продукции увеличится в несколько раз благодаря современной роботизированной технике.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что комплекс создаст порядка 600 новых рабочих мест.

«Строительство агрокомплекса „Сырная долина“ позволит колоссально увеличить объемы производства сыра в Московской области, который планирует выпускать до 20,5 тысячи тонн сыра в год», — отметил Гарибян.

Проект начали реализовывать в 2019 году. На территории расположатся пять резидентов. Предприятие может помочь региону занять лидирующее место по производству сыра в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область создаст еще 15 тысяч рабочих мест.