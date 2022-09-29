Еще 60 законопроектов рассмотрят в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:23 Поделиться Telegram

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Viber Еще 60 законопроектов рассмотрят в Подмосковье до конца года

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Мособлдума рассмотрит еще 60 законопроектов и 136 вопросов до конца года. Об этом рассказал ее председатель Игорь Брынцалов.

План на четвертый квартал года обсудили на 33-м заседании Мособлдумы. Брынцалов заявил, что ряд законопроектов будет направлен на развитие региона.

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«В первую очередь это, конечно, бюджет на три года, которому будут предшествовать мероприятия с широким привлечением наших жителей», — сказал он.

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Также до конца года внесут изменения относительно праздничных дней и памятных дат Подмосковья, а также примут закон о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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