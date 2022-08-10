Еще 6 населенных пунктов Подмосковья получили газ за неделю

За неделю газифицировали еще шесть населенных пунктов Подмосковья в Мытищах и Подольске. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Коммуникации подвели к домам жителей деревень Коргашино и Муракино в Мытищах и деревень Слащево, Гривно, Меньшово и Валищево в Подольске.

Всего в программу социальной газификации вошло 2805 населенных пунктов. Работы уже завершили в 1915 из них. Полностью завершить их планируют до конца этого года. Об этом ранее сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Проследить за ходом работа можно на интерактивной карте.