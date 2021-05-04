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    04 мая 2021, 15:32

    Еще 577 подъездов отремонтировали в Подмосковье с января

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Около 580 подъездов отремонтировали в Подмосковье с января. Это коснулось 42 округов, но наибольший объем работ выполнили в Подольске. Здесь привели в порядок 52 помещения.

    Еще 577 подъездов отремонтировали в Подмосковье с января | Изображение 1

    Следом идут Балашиха и Химки. Это подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

    Он напомнил, что сейчас ремонт проводят практически во всех округах. Работу не остановят и на майских праздниках.

    В разной степени готовности находятся около 1,9 тысячи подъездов

    пресс-служба Министерства ЖКХ Подмосковья.

    К концу года в Московской области отремонтируют 13,2 тысячи подъездов многоквартирных домов.

    Еще 577 подъездов отремонтировали в Подмосковье с января | Изображение 2

    Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. За этот период обновили уже более 83 тысяч помещений.

    Ранее мы рассказали, что в Подмосковье определили лучшие подъезды. Их облагораживали жители. Победителей конкурса наградили турами в Сочи и Казань.