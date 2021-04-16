Лучшие подъезды выбрали в Подмосковье. Жителей наградили турами в Сочи и Казань

Лучшие подъезды определили в Подмосковье. Для этого провели конкурс, участниками которого стали активные жители, желавшие преобразить свои дома. Победители выиграли туры в Сочи, Казань, Тулу и Москву. Наградили их 16 апреля.

Всего выбрали 15 лидеров в пяти номинациях. За проявленные старания они отправятся в путешествия. Их ждут полноценные экскурсионные туры, включающие питание, гида и оплаченный проезд.

В ведомстве напомнили, что конкурс состоялся не первый раз. Инициативные жители сами выбрали цвет стен, особенности и дизайн интерьера.

Конкурс дал им полную творческую свободу. Некоторые жители своими руками рисовали картины на стенах подъездов.

В Министерстве ЖКХ подчеркнули, что направления для туров выберут в зависимости от призового места. Будут путешествия и по достопримечательностям Подмосковья.

Победители номинаций

«Лучший отремонтированный подъезд в домах низкой этажности»:

• Раменское, улица Михалевича, дом № 14, подъезд 1;

• Королев, улица Карла Маркса, дом № 18, подъезд 4;

• Серпухов, улица Советская, дом № 110, подъезд №2.

«Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности»:

• Королев, улица Комсомольская, дом № 5, подъезд 1;

• Люберцы, улица Московская, дом № 18, подъезд 1;

• Одинцово, село Перхушково, дом № 4Б, подъезд 10.

«Лучший отремонтированный подъезд в высотных домах»:

• Подольск, улица Пионерская, дом № 12А, подъезд 1;

• Ногинск, улица Белякова, дом № 2, корпус 1, подъезд 4;

• Красногорск, бульвар Красногорский, дом № 6, подъезд 2.

«Лучший отремонтированный подъезд с участием жителей»:

• Долгопрудный, проспект Пацаева, дом № 7, корпус 5, подъезд 2 — в качестве приза 50 человек выиграли тур в Сочи;

• Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Московская, дом № 1, подъезд 1 — в качестве приза 50 человек выиграли тур в Казань;

• Серпухов, улица Советская, дом № 8, подъезд 3 — в качестве приза 50 человек выиграли тур в Тулу.

Конкурс «Мой подъезд» впервые провели в ноябре 2017 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Тогда на нем представили более ста обновленных пространств.