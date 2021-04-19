Порядка 13 тысяч подъездов приведут в порядок в Подмосковье в 2021 году

В Подмосковье до конца 2021 года приведут в порядок 13 тысяч подъездов. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

«План на 2021 год — 13 тысяч подъездов. Обращаю внимание на стандарты состояния подъездов, ну и, конечно, вовлеченность жителей по всем пожеланиям, которые высказываются. Начиная от цвета краски и заканчивая оконными проемами, дверьми, домофонами, скамейками, лестничными площадками», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что программу, касающуюся подъездов, в области ведут очень продолжительное время.

«И дальше на регулярной основе наша задача — вместе с управляющими компаниями привести их в порядок, особенно в тех городах, где подъезды еще остались в неподобающем состоянии», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев также сообщил сегодня, что власти выделят 14 миллиардов рублей на строительство муниципальных и региональных дорог. Он добавил, что продолжится благоустройство тротуаров.