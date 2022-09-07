Еще 555 частных домов Подмосковья подключили к газу за неделю | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Еще 555 частных домов Подмосковья подключили к газу за неделю

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Социальная газификация продолжается в Подмосковье. До выполнения плана осталось провести топливо в менее чем 800 населенных пунктов. За последнюю неделю коммуникации подвели к 555 домам. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Ход реализации программы обсудили на заседании регионального штаба. Участники сообщили, что в третьем квартале года газ проведут в 437 сел и деревень Подмосковья. До выполнения плана осталось 100 из них. За последнюю неделю топливо получили 555 домов.

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Как подчеркнули на заседании, важной темой остается обеспечение безопасности при использовании газового оборудования. Особенно это важно в преддверии начала отопительного сезона. Как рассказал глава министерства Александр Самарин, для этого газовики проводят регулярные проверки.

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«Жителям всех домовладений необходимо в обязательном порядке заключать договоры на сервисное обслуживание газового оборудования», — подчеркнул он.

Всего по президентской программе газ провели в 2022 населенных пункта региона. Работы продолжают в 77 селах и деревнях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал города Подмосковья — аутсайдеры по проверкам газовой безопасности. Он отметил, что работу в этом направлении необходимо усилить.

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