Еще 555 частных домов Подмосковья подключили к газу за неделю | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Благоустройство дворов завершат в Москве

Подмосковье

07 сентября 2022, 16:52

Еще 555 частных домов Подмосковья подключили к газу за неделю

Читать 360tv в

Социальная газификация продолжается в Подмосковье. До выполнения плана осталось провести топливо в менее чем 800 населенных пунктов. За последнюю неделю коммуникации подвели к 555 домам. Об этом сообщили в Минэнерго региона.

Ход реализации программы обсудили на заседании регионального штаба. Участники сообщили, что в третьем квартале года газ проведут в 437 сел и деревень Подмосковья. До выполнения плана осталось 100 из них. За последнюю неделю топливо получили 555 домов.

Реклама

Как подчеркнули на заседании, важной темой остается обеспечение безопасности при использовании газового оборудования. Особенно это важно в преддверии начала отопительного сезона. Как рассказал глава министерства Александр Самарин, для этого газовики проводят регулярные проверки.

Реклама

«Жителям всех домовладений необходимо в обязательном порядке заключать договоры на сервисное обслуживание газового оборудования», — подчеркнул он.

Всего по президентской программе газ провели в 2022 населенных пункта региона. Работы продолжают в 77 селах и деревнях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал города Подмосковья — аутсайдеры по проверкам газовой безопасности. Он отметил, что работу в этом направлении необходимо усилить.

ЖКХ

Газ

Социальная газификация

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама