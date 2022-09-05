Подмосковье 05 сентября 2022, 12:54 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:22) Поделиться Telegram

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Viber Воробьев назвал города-аутсайдеры Подмосковья по проверкам газовой безопасности Губернатор Подмосковья поручил усилить проверки газовой безопасности в квартирах

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Порядка двух миллионов квартир в Подмосковье используют газовое оборудование. Важно проконтролировать его безопасность. Усилить эту работу поручил на совещании в регправительстве губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и регулярному обслуживанию. <…> Пока мы видим слабую активность. Это Павловский Посад, Электрогорск, Кашира, Мытищи и Подольск. Там остается много непроверенных квартир», — сказал губернатор Подмосковья.

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Он объяснил, почему важно обеспечивать инспекторам доступ в квартиры. Они приходят, чтобы убедиться в соблюдении всех стандартов и мер безопасности.

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Андрей Воробьев напомнил, что два миллиона квартир в регионе используют газовое оборудование. Поэтому администрации нужно проделать большую работу. Он поручил завершить все необходимые мероприятия до конца года.

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