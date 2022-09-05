Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Реклама

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Подмосковье

05 сентября 2022, 12:54

(обновлено: 05 сентября 2022, 17:22)

Воробьев назвал города-аутсайдеры Подмосковья по проверкам газовой безопасности

Губернатор Подмосковья поручил усилить проверки газовой безопасности в квартирах

Читать 360tv в

Порядка двух миллионов квартир в Подмосковье используют газовое оборудование. Важно проконтролировать его безопасность. Усилить эту работу поручил на совещании в регправительстве губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — максимально внимательно подойти к установке газового оборудования и регулярному обслуживанию. <…> Пока мы видим слабую активность. Это Павловский Посад, Электрогорск, Кашира, Мытищи и Подольск. Там остается много непроверенных квартир», — сказал губернатор Подмосковья.

Реклама

Он объяснил, почему важно обеспечивать инспекторам доступ в квартиры. Они приходят, чтобы убедиться в соблюдении всех стандартов и мер безопасности.

Реклама

Андрей Воробьев напомнил, что два миллиона квартир в регионе используют газовое оборудование. Поэтому администрации нужно проделать большую работу. Он поручил завершить все необходимые мероприятия до конца года.

Газ

Андрей Воробьев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама