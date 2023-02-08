Подмосковье 08 февраля 2023, 14:47 Еще 50 табличек с правилами безопасного перехода дорог с детьми установили в Подмосковье

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Таблички с правилами безопасного перехода дорог с детьми зимой установили в Подмосковье. Они появились в 50 местах в 21 округе региона.

Как рассказал глава Минтранса Алексей Гержик, таблички помогут снизить аварийность на дорогах. Они напомнят родителям высадить ребенка с санок и тюбингов и крепко держать детей за руку во время перехода.

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«Все локации были выбраны совместно с администрациями муниципалитетов, они находятся вблизи популярных мест зимнего активного отдыха родителей с детьми: городские парки, скверы, горки», — добавил он.

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Больше всего таких знаков установили в Балашихе, Мытищах и Солнечногорске. По словам директора департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александра Домбровского, переход дороги с детьми требует особого внимания зимой.

«К сожалению, часто встречаются родители, которые на пешеходном переходе пренебрегают элементарными правилами. Чтобы напомнить жителям Подмосковья о правилах безопасного поведения на дороге мы выступили с инициативой установить предупреждающие таблички на пешеходных переходах вблизи мест притяжения родителей с детьми», — отметил он.

Также для повышения безопасности на дорогах в январе была установлена дополнительная подсветка на 50 пешеходных переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что железные дороги региона станут более безопасными. Для этого строятся современные переходы с лифтами и эскалаторами, новые платформы и вокзалы.

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