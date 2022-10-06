Еще 50 дорог отремонтировали в Коломне | 360°

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Еще 50 дорог отремонтировали в Коломне

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Покрытие заменили на 50 дорогах Коломны в рамках ремонтного сезона. Протяженность работ вдвое превысила прошлогоднюю, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Рабочие обновили участки региональных и муниципальных дорог, в том числе подъезды к населенным пунктам. Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, всего было уложено свыше 66 километров покрытия.

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«По просьбам жителей отремонтировали 12 дорог. Благодаря проведенным работам проезд по дорогам округа стал комфортнее для более чем 200 тысяч жителей», — заявил он.

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По сообщению МТДИ, в округе отремонтировали 36 муниципальных дорог, среди которых улицы Коломны, Озер и малых населенных пунктов. Также в порядок привели региональную сеть в местах, где находятся важные социальные и туристические объекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

Дороги

Ремонтные работы

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