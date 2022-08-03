Еще 5 километров линий электропередачи заменили в Люберцах

«Мособлэнерго» заменило пять километров линий электропередач в Люберцах с начала года. Работы проводились по программе повышения надёжности электроснабжения под контролем регионального Минэнергетики. Всего в планах заменить девять километров ЛЭП.

Энергетики проводили работы в поселках Токарево и Красково. Они заменили оголенные провода на новые — они позволят уменьшить потери электроэнергии и повысить безопасность. ЛЭП в Красково питает часть жителей поселка и несколько домов в Малаховке, а в Токарево — улицы Московская, Октябрьская и Луговая.

В ходе работ в Люберцах также отремонтировали две крупные распределительные подстанции, которые питают около 100 трансформаторов. На них заменили кровли, сделали отмостки и обновили стены. Кроме того, в округе заменили 37 из 50 опор. Глава министерства Александр Самарин напомнил, что в этом году в планах заменить 2801 опору, 314 километров проводов и отремонтировать 604 трансформатора.

Результатом проделанной работы стало снижение аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения по сравнению с 2021 годом на 30% Александр Самарин

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.