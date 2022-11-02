Еще 45 рабочих мест появится на складе для хранения сантехники в Подольске | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 12:06 Еще 45 рабочих мест появится на складе для хранения сантехники в Подольске

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Склад для хранения сантехники бренда «RGW — стильные душевые» построят в Подольске в микрорайоне Климовск. В него инвестируют свыше 250 миллионов рублей. Трудоустроиться на складе смогут 45 человек.

Компания производит оборудование для душевых кабин более пяти лет. Объект будет состоять из двух зданий. Это позволит оптимизировать расходы компании — теперь ей не нужно будет хранить продукцию в арендованных помещениях.

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Строительство планируют завершить в 2024 году.

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