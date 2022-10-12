Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 13:44

Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье

Подмосковье

12 октября 2022, 13:36

Бесплатные уроки программирования пройдут в школах Подмосковья

Реклама

Экология

12 октября 2022, 13:31

Бизнес призвали ответственнее относиться к экологии

Мир

12 октября 2022, 13:26

Песков объяснил, зачем Путин накинул президенту ОАЭ пальто на плечо

Подмосковье

12 октября 2022, 13:23

Еще 13 подъездных дорог к спортивным объектам отремонтировали в Подмосковье

Мир

12 октября 2022, 13:23

Песков назвал бандитизмом планы G7 использовать активы РФ для восстановления Украины

Мир

12 октября 2022, 13:15

Вода в Днепре поднялась из-за интенсивной работы Киевской и Каневской ГЭС

Подмосковье

12 октября 2022, 13:14

Осенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья

Эксклюзив

12 октября 2022, 13:12

Важно помочь военным. Доброволец из Химок назвал службу в армии долгом совести

Подмосковье

12 октября 2022, 13:44

Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье

Читать 360tv в

На кадастровый учет поставили еще 43 многоквартирных дома в Подмосковье. Это позволит обеспечить квартирами свыше 29 тысяч семей, рассказали в Минжилполитики региона.

Площадь нового жилья составила миллион квадратных метров, сообщили в министерстве. Большинство домов поставили на кадастр в Ленинском округе, это 12 зданий. Еще девять получили номер в Одинцове и восемь в Карсногорске.

Реклама

Новые дома поставили на учет в Люберцах, Дмитрове, Пушкино, Балашихе, Лосино-Петровском, Электростали, Котельниках и Бронницах.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Строительство

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама