Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Еще 43 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье

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На кадастровый учет поставили еще 43 многоквартирных дома в Подмосковье. Это позволит обеспечить квартирами свыше 29 тысяч семей, рассказали в Минжилполитики региона.

Площадь нового жилья составила миллион квадратных метров, сообщили в министерстве. Большинство домов поставили на кадастр в Ленинском округе, это 12 зданий. Еще девять получили номер в Одинцове и восемь в Карсногорске.

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Новые дома поставили на учет в Люберцах, Дмитрове, Пушкино, Балашихе, Лосино-Петровском, Электростали, Котельниках и Бронницах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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