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    15 августа 2022, 14:17

    Еще 37 губернаторских детских площадок откроют в Подмосковье на этой неделе

    Александра Перепечаева

    Установку детских площадок по программе губернатора Андрея Воробьева продолжают в Подмосковье. До конца года их появится 200. Об этом доложил глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.

    Еще 37 губернаторских детских площадок откроют в Подмосковье на этой неделе

    Из 200 запланированных площадок 134 уже установили. Торжественное открытие состоялось для 97 из них, еще 37 заработает на этой неделе и 66 — до конца августа. Министр рассказал, что их обязательно оснащают видеонаблюдением, системой освещения, пешеходными дорожками, обустраивают газон.

    «В этом году у нас 11 тематик. Это межквартальные площадки, 300 и 450 квадратных метров. И 46 новых элементов. Это пирамиды, карусели, спортивные комплексы», — поделился Михаил Хайкин.

    Глава министерства добавил, что обязательным условием открытия детских площадок стал праздник — тематическое оформление, музыка, аниматоры, конкурсы и раздача угощений.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о программе благоустройства в Подмосковье.