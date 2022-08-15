Еще 37 губернаторских детских площадок откроют в Подмосковье на этой неделе

Установку детских площадок по программе губернатора Андрея Воробьева продолжают в Подмосковье. До конца года их появится 200. Об этом доложил глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.

Из 200 запланированных площадок 134 уже установили. Торжественное открытие состоялось для 97 из них, еще 37 заработает на этой неделе и 66 — до конца августа. Министр рассказал, что их обязательно оснащают видеонаблюдением, системой освещения, пешеходными дорожками, обустраивают газон.

«В этом году у нас 11 тематик. Это межквартальные площадки, 300 и 450 квадратных метров. И 46 новых элементов. Это пирамиды, карусели, спортивные комплексы», — поделился Михаил Хайкин.

Глава министерства добавил, что обязательным условием открытия детских площадок стал праздник — тематическое оформление, музыка, аниматоры, конкурсы и раздача угощений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о программе благоустройства в Подмосковье.